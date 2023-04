Fußball-Bezirksliga Als ,Luki‘ in Saarbrücken aufschlug

Er ist als personifizierte Torgefahr auch heute noch gefürchtet in den gegnerischen Strafräumen: Lukas Kramp trifft und trifft und trifft. In der aktuellen Bezirksliga-Spielzeit hat der 30-jährige Knipser des Tabellen-Vierten SG Saartal Trassem bislang 21 Mal getroffen – und darüber hinaus zwölf Vorlagen beigesteuert. In der Vorsaison hatte sich Kramp 33 Mal in die Torschützenliste eingetragen. „Das krasseste Jahr meiner Laufbahn erlebte ich aber in der Aufstiegssaison 2015/16 in der Rheinlandliga, als mir 40 Treffer gelangen und ich damit Torschützenkönig wurde“, blickt der auch ein Jahr später noch 27 Tore markierende Vollblutstürmer auf zwei herausragende Jahre in der höchsten Verbandsspielklasse zurück.