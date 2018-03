Fußball: Eintracht spielte heute Abend in Mehring

Schon am heutigen Dienstag, 19 Uhr, bestreitet Fußball-Oberligist Eintracht Trier sein nächstes Testspiel. Das Team von Trainer Daniel Paulus gastiert beim Rheinlandligisten SV Mehring auf der Lay. Dem Coach steht derselbe Kader wie am Sonntag beim Winter-Cup in Ralingen zur Verfügung. Hinzu kommen sollen zwei bis drei Akteure aus der eigenen U 19.