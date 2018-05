später lesen Trier Fußball-Oberliga: Triers Ziel heißt Platz drei FOTO: Verein / TV FOTO: Verein / TV Teilen

Was wäre gewesen, wenn … ? Diese Frage wird sich nach zuletzt sieben Punkten aus den (Top-)Spielen in Wiesbach, gegen Homburg und in Pirmasens manch einer im Umfeld von Eintracht Trier stellen. Was wäre gewesen, wenn der SVE beispielsweise die beiden Partien gegen den Tabellen-Drittletzten Saar 05 Saarbrücken gewonnen und nicht verloren hätte? Dann wären die Moselaner jetzt noch richtig dick im Aufstiegsgeschäft.