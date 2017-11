später lesen Fußgänger stirbt nach Autounfall im Saarland FOTO: Lukas Schulze FOTO: Lukas Schulze Teilen

Zwei Tage nach einem schweren Unfall im Saarland ist ein angefahrener Fußgänger gestorben. Der 47-Jährige erlag am Samstag seinen Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Am Donnerstagabend hatte ein 49-Jähriger in Kleinblittersdorf (Regionalverband Saarbrücken) mit seinem Fahrzeug den Fußgänger erfasst. Wie es zu dem Unfall kam, war am Samstagabend noch nicht klar. Ein Gutachter soll den genauen Unfallhergang klären. dpa