Ganz schön was los

Das hier sollte ein flotter Artikel über die wichtigsten Termine in der VG Saarburg werden. Doch bei fast jeder zweiten Nachfrage in dieser Sache fand sich ein neues Jubiläum, kam ein neuer Termin oder zumindest eine unerwartete Neuigkeit hinzu. Der Artikel wuchs und wuchs. Und er gibt nur einen Bruchteil dessen wieder, was wirklich los ist. Denn Institutionen wie Kulturgießerei und Ducsaal sind nur mit je drei Höhepunkten erwähnt, organisieren aber das ganze Jahr über Programm. Einige Termine haben den TV sicher nicht erreicht oder stehen noch nicht fest. Zudem gibt es noch viele kleinere Veranstaltungen wie Kirmesfeste, Kellertage, Vereinsfeste und -konzerte und so weiter. Es wird also klar: Hier wird gerne gefeiert, und auch sonst ist jede Menge los, auch Hochkarätiges. Zu verdanken ist dies vielen rührigen Menschen – ob professioneller Veranstalter oder Vereinsmitglied. Schön, dass es sie gibt. Sie machen die Region lebendig und liebenswert. m.maier@volksfreund.de