später lesen Russischer Curler Gedopter Kruschelnizki von Olympia ausgeschlossen FOTO: dpa, nic FOTO: dpa, nic Teilen

Twittern

Teilen



Der Dopingfall des russischen Curlers Alexander Kruschelnizki ist offiziell. Die Doping-Kammer des Internationalen Sportgerichtshofes CAS bestätigte am Donnerstagnachmittag (Ortszeit) in Pyeongchang, dass Kruschelnizki auch in der B-Probe positiv auf das verbotene Herzmittel Meldonium getestet worden sei. Der CAS schloss ihn von den Spielen aus.