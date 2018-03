später lesen Büdlich Gefährliches Überholmanöver auf der L 150 Teilen

Die Polizei sucht Zeugen, die in der vergangenen Woche am Donnerstagabend ein gefährliches Überholmanöver auf der L 150 beobachtet haben. Laut Angaben der Polizei überholte gegen 19 Uhr ein dunkler Audi mit luxemburgischem Kennzeichen trotz Gegenverkehrs auf der Strecke zwischen der Schönberger Kreuzung und der Büdlicher Brück einen LKW, der in Richtung Trier unterwegs war. Laut Aussage des LKW-Fahrers mussten die entgegenkommenden Autos stark bremsen und ausweichen. Nur die schnellen Reaktionen der Fahrer hätten einen Frontalzusammenstoß verhindert. Die Polizei sucht nun den Audi-Fahrer wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung durch falsches Überholen und Nötigung im Straßenverkehr.