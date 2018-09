später lesen Sülm Gelungenes Sportfest FOTO: Teilen

Twittern

Teilen



(red) DasSportfest mitsamt Dörfer-Olympiade der DJK Eintracht DIST war gut besucht. Neben den fußballerischen Klassikern der Anfangsjahre wagten die Veranstalter in diesem Jahr einige sportliche Experimente und verwandelten mit vielen Fun-Games den Sportplatz in Sülm in ein Mekka für Sportler-Familien: Die Dörfer-Olympiade gewann Idenheim mit 250 Punkten, gefolgt von Sülm mit 230 Punkten, Röhl (210 Punkte), Trimport (150 Punkte) und Dahlem mit 90 Punkten.