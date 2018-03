Neues Reisemagazin erscheint am Samstag, 27. Januar – viele neue Touren im Programm.

Freuen Sie sich auf den kommenden Samstag, 27. Januar. Dann finden Sie in Ihrem Volksfreund unser neues Reisemagazin „Genussreisen mit dem Bus“. Wir haben gemeinsam mit unserem Leserreisen-Partner Feuerer Reisen viele neue Touren aufgelegt, die Sie zu den bekannten Genießer-Regionen Italiens und Frankreichs bringen.

Bei allen Reisen erwarten Sie ein umfangreiches Besichtigungsprogramm mit den Höhepunkten und viel Genuss beim Probieren der regionalen Spezialitäten.

Eine unserer Reisen für Sie ins Herz Italiens, in die Emilia Romagna. Die Region um die Städte Bologna und Parma ist weltbekannt für ihre Spezialitäten wie den Parmaschinken und den Parmesankäse. Auch der bekannte Essig Aceto Balsamico hat hier seine Herkunft.

Bei abwechslungsreichen Rundfahrten und bei zahlreichen Verkostungen entdecken Sie diesen wunderschönen Teil Italiens.

Weitere Touren führen Sie zu den Höhepunkten rund um den Comer See, es geht ins norditalienische Friaul und nach Venetien, der Heimat von Prosecco und Grappa, zu kulinarischen Entdeckungen an den Gardasee und in die Genießer-Region Italiens schlechthin, ins nordita-

lienische Piemont.

Hier entdecken und verkosten Sie das „weiße Gold von Alba“ – die weltbekannten weißen Trüffel und den bekannten Rotwein der Region, den Barolo.

Bei unseren Reisen nach Frankreich können Sie mit Bordeaux und Biarritz die Höhepunkte und den Geschmack der französischen Atlantikküste kennenlernen, im Burgund auf Entdeckungsreise durch eines der besten Weinanbaugebiete der Welt gehen, im Südwesten Frankreichs die Region rund um Carcassonne und Perpignan sowie die Pyrenäen kennenlernen und in der Provence die Naturschönheiten Südfrankreichs und die beeindruckenden baulichen Hinterlassenschaften der Römer erkunden.

Und auch bei unseren Touren nach Frankreich sind umfangreiche Besichtigungen, viele Verkostungen und besondere Genusserlebnisse während Ihrer Reise garantiert!

Zu guter Letzt haben wir noch eine neue und besondere Tour nach Tschechien zu den Städten Pilsen und Budweis im Programm. Lassen Sie sich überraschen . . .

Alle Reisen können Sie wie immer direkt telefonisch unter 0651 7199-584 (Montag bis Freitag 9 bis 18 Uhr) bei uns buchen. Das Magazin können Sie auch telefonisch oder per E-Mail anfordern.

Information und Buchung

Telefon 0651/7199-584

(Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr)

Internet: tvreisen.volksfreund.de

E-Mail:leserreisen@volksfreund.de