Geschichten rund ums Küssen

Die Trierer Autorengruppe Scriptum, bekannt durch ihre beiden Anthologien „kurz geschichtet 1+2“, liest selbst verfasste Geschichten zum Thema „Kuss“. Dabei beschäftigen sie sich mit allerlei An- und Einsichten auf das Phänomen: Auf der einen Seite ein Quell des Glücks, auf der anderen aber auch des Frusts. Von Küssen, die den Falschen treffen, die besser nie geschehen wären, die nur geträumt wurden oder sogar tödlich endeten. Die Lesung beginnt am Sonntag, 4. Februar, 17 Uhr, im kleinen Saal der Tufa Trier. Die Gruppe liest wie jedes Jahr am ersten Sonntag im Februar. Der Eintritt kostet 7 Euro.