Gewichtheben: Ehranger Coup beim Spitzenreiter

Am sechsten Kampftag der Gewichtheber-Oberliga konnte die Mannschaft der Kylltalheber Ehrang mit einer starken Leistung den bisher ungeschlagenen Tabellenführer AC Altrip mit 288,0:300,2-Relativpunkten besiegen.

Basis für diesen unerwarteten Erfolg in der Vorderpfalz waren die Leistungen der Kylltalheberinnen. Das Ehranger „Küken“ Olivia Schwab glänzte mit Bestleistungen in allen Disziplinen und legte mit 67 Punkten den Grundstein für eine neue Ehranger Oberliga-Bestleistung. In ihrem ersten Wettkampf überhaupt lieferte Neuzugang Sarah Kuhn einen sehr guten Auftritt ab. Mit 45 Kilo im Reißen und 60 Kilo im Stoßen zeigte sie, was in ihr steckt, und war mit 70 Punkten gleich zweitbester Akteur auf Ehranger Seite. Mister Zuverlässig Frank Millen hob wie fast immer im Bestleistungsbereich und war mit guten 64 Punkten doch nur viertbester Heber der Mannschaft. Immer besser in Form kommt der Rumäne im Ehranger Dress, Adrian Ghisoiu. 115 Kilo im Reißen und 132 Kilo im Stoßen bedeuteten 99 Relativpunkte und die Steigerung der Saisonbestleistung um 86 Punkte. Welches Luxusproblem die Ehranger zurzeit haben zeigt Eusebius Ploch: Trotz noch nie erreichten Bestleistungen von 95/117 Kilogramm und knapp 47 Punkten lieferte er das Streichergebnis.

Obwohl es die Niederlage gegen die Gäste aus Ehrang gab, bleibt der AC Altrip wegen seiner höheren Gesamtpunkte weiterhin Oberliga-Tabellenführer.