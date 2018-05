später lesen Gewinner der Woche Teilen

Twittern

Teilen



Die dieswöchigen Gewinner der je zwei Karten für Gregor Gysi am 8. Mai in Klausen sind Ursula Horn aus Bergweiler, Rosemarie Hess aus Wittlich, Anita Lenz aus Alsdorf, Manfred Weindel aus Osann-Monzel und Manfred Simonis aus Daun. Karten für Sven Regener am 8. Mai in Wittlich haben Joachim Kretzer aus Daun, Robertine Schülein aus Wiltingen, Anne Wettstein aus Wittlich, Helga Ehlen aus Graach an der Mosel und Irmgard Kessler-Rieder aus Wittlich gewonnen. Zuletzt dürfen sich Gerhard Metzen aus Orenhofen, Anny Ruschel aus Trier, Simone Hewener aus Salmtal, Wolfgang Lutz aus Saarburg und Ute Oster aus Daun über je zwei Karten für das Musical Magics am 12. Mai in Trier freuen.