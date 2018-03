Mit einem Ranger kann man am Freitag, 12. Januar, rund drei Stunden lang am Erbeskopf eine Gipfeltour unternehmen. Vom höchsten Punkt in Rheinland-Pfalz geht es zu den Naturwaldparzellen Gottlob und Springenkopf. Dort ist schon jetzt zu erkennen, wie es in weiten Teilen des Nationalparks später aussehen soll. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Rangertreff am Hunsrückhaus.