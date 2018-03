Gladiatoren und die echt große Nummer

Basketball: Nach dem packenden Heimsieg gegen Spitzenreiter Vechta gastiert am Samstag das nächste Topteam an der Mosel: Die Gladiators empfangen den Tabellendritten Köln. Ans Hinspiel erinnert sich Triers Trainer nur ungern.

„Ob sich irgendwas verändert hat?“ Marco van den Berg überlegt keine Sekunde. „Nein, nein“, betont der Trainer der Römerstrom Gladiators Trier, „überhaupt nicht, es ist alles wie vorher, mein Ehrgeiz ist unglaublich groß, das kann ich versichern“. Wenige Tage, nachdem sein Abgang im kommenden Sommer bekannt geworden ist (der TV berichtete), zählt für den 52-Jährigen nur eins: die Vorbereitung auf das Heimspiel gegen den Tabellendritten Rheinstars Köln am Samstagabend (20 Uhr/Arena Trier). „Da kommt schon eine echt große Nummer auf uns zu“, prophezeit van den Berg. Köln sei ein Team, das den Anspruch habe, um den Aufstieg mitzuspielen. „Sie agieren sehr defensiv, haben darüber hinaus offensiv viele Spieler, die gut kreieren können.“

Zudem präsentierte der Tabellendritte vom Rhein am Donnerstag einen Neuzugang. Der 2,03 Meter große Kroate Ante Gospic kommt vom renommierten Club KK Cibona Zagreb und verstärkt das Team von Trainer Dennis Wucherer unter den Körben. Auch wenn die Kölner zunächst erklärten, dass ein Einsatz des Neuen in Trier noch nicht feststehe, ist sich Marco van den Berg sicher: „Er spielt, davon gehen wir aus.“

Nach den sensationellen Heimsiegen gegen die beiden Liga-Topteams Crailsheim und Vechta ist das Selbstvertrauen der Gladiators derweil angewachsen. „Wir sind extrem heimstark, und das weiß auch Köln“, betont Triers Trainer. Speziell den packenden Heimsieg in letzter Sekunde gegen Spitzenreiter Rasta Vechta am vergangenen Sonntag werde er so schnell nicht mehr vergessen. „Das war schon einer der schönsten Momente meiner Trierer Zeit“, gesteht der Niederländer.

Alles andere als schön war dagegen das Hinspiel in Köln Anfang November. Bei der 60:64-Niederlage der Trierer war nicht nur die mickrige Zuschauerzahl von gut 1000 Zuschauern in der riesigen Lanxess­­Arena in Köln-Deutz erschreckend, auch die Leistungen beider Teams bereiteten keinen Spaß. „Das war wirklich grausam“, erinnert sich van den Berg, „wir waren von zwei Teams das noch grausamere“.

Im Rückspiel am Samstagabend, da ist er sich jedoch ziemlich sicher, werde das Ganze besser aussehen. Zwar bedeuteten die Siege gegen Vechta und Crailsheim nicht automatisch, dass man nun alle anderen Duelle in der Arena gewinne, doch er findet: „Unsere Heimspiele machen Spaß, besonders aufgrund der Synergien mit unseren Fans. Das ist etwas ganz Besonderes.“

Zum Rhein-Mosel-Duell stehen Triers Trainer voraussichtlich alle Spieler zur Verfügung. Auch der gegen Vechta wegen einer Trainingsblessur am Fuß ausgefallene Robert Nortmann ist laut van den Berg gegen Köln dabei.