Gastspiel in Kirchheim : Kampf um die Playoff: Zu Gast bei den Rittern

Trier/Kirchheim Ein möglichen Playoff-Konkurrenten auf Distanz halten: Das ist am Karnevalssonntag die Aufgabe für Basketball-Zweitligist Gladiators Trier im Gastspiel bei den Kirchheim Knights (17 Uhr).

Die Kirchheim Knights, die zuletzt zwei Niederlagen hinnehmen mussten, sind ein direkter Gegner um die Plätze eins bis acht. Die Ritter haben in den bisherigen 22 Spielen zehn Siege einfahren können, sieben davon im heimischer Halle. „Diese Bilanz spricht deutlich für die Heimstärke unseres Gegners und macht klar, wie schwer es ist, dort zu bestehen“, sagt Triers Trainer. Nach dem Heimsieg im Klassiker gegen Gießen reisen die Gladiators selbstbewusst zu den Knights. Im Team der Gastgeber steht mit Jonas Niedermanner ein ehemaliger Gladiator, der beim Hinspiel in Trier verletzt zuschauen musste. Die US-Amerikaner Michael Flowers, Richard Williams, Tyrone Nash und der Brite Henry McCalla sind die erfolgreichsten Punktesammler der Knights. In fast allen statistischen Werten liegen die Gladiators allerdings vor dem Gegner. Auffällig der deutliche Unterscheid in der Dreipunktequote. Trier liegt bei 38,6 Prozent Trefferquote – Liga Bestwert – Kirchheim bei 31,7 Prozent - schlechtester Wert der Liga.