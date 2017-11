später lesen Glühweinkönigin: Weihnachten ist Zeit zum „Runterkommen“ FOTO: Harald Tittel FOTO: Harald Tittel Teilen

Für die deutsche Glühweinkönigin Sarah Schmitt (22) sind die Wochen vor Weihnachten vor allem für Freunde und Familie da. „Es ist für mich eine Zeit zum Runterkommen, in der es ruhiger wird“, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur in Trier. Und zum gemütlichen Zusammensein gehöre auch ein guter Glühwein, sagte die Jungwinzerin, die vom 28. November an im dritten Jahr auf dem Trierer Weihnachtsmarkt als deutsche Hoheit für das alkoholische Heißgetränk unterwegs ist. dpa