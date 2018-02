später lesen Big Air Goldfavoritin Gasser Beste in der Qualifikation Teilen

Snowboarderin Anna Gasser aus Österreich hat ihre Rolle als Anwärterin auf das erste olympische Gold im Wettbewerb Big Air eindrucksvoll unter Beweis gestellt. In der Qualifikation für das Finale am Freitag (9.30 Uhr OZ/1.30 Uhr MEZ) erzielte die Weltmeisterin mit 98,00 Punkten die mit Abstand beste Wertung. Überraschend nicht Finale der besten zwölf stehen die Amerikanerin Hailey Langland, Siegerin der X-Games 2017, und die finnische WM-Zweite Enni Rukajarvi. Deutsche Athletinnen sind nicht am Start.