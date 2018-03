später lesen Berlin Groko-Gespräche sollen zügig abgeschlossen sein Teilen

CDU, SPD und CSU wollen ihre Koalitionsverhandlungen möglichst bis zum 4. Februar abschließen. Das machte der parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion im Bundestag, Michael Grosse-Brömer (CDU), am Freitag nach einer ersten Runde der Koalitionsverhandlungen für alle Seiten deutlich. Es gebe aber einen zeitlichen Puffer in den Tagen danach. Die 18 Arbeitsgruppen würden nun mit ihrer Arbeit beginnen. Die Union will vor Weiberfastnacht am 8. Februar mit den Verhandlungen fertig werden, weil die SPD noch mindestens drei Wochen benötige, um ihre 440 000 Mitglieder über den Koalitionsvertrag abstimmen zu lassen. Sollte dies gelingen, könnte vor Ostern und damit sechseinhalb Monate nach der Bundestagswahl eine neue Regierung stehen.