Groko-Sondierer verhandeln bis tief in die Nacht

Die Spitzen von Union und SPD haben am Donnerstag bei der letzten Runde der Sondierungsgespräche bis tief in die Nacht um die Bildung einer neuen großen Koalition gerungen. Bis zuletzt waren zentrale Steuer- und Finanzfragen sowie wesentliche Entscheidungen in den Bereichen Migration, Arbeitsmarkt, Gesundheit, Pflege, Renten und Europa offen. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und SPD-Chef Martin Schulz gingen beide von schwierigen Verhandlungen aus. Schulz ließ verlauten, für ihn stehe das Thema Europa im Vordergrund. Lesen Sie die neuesten Infos im Internet unter www.volksfreund.de