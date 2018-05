Große Koalition will Familien Baukindergeld zahlen

() Bereits rückwirkend zum Jahresbeginn will die große Koalition ein Baukindergeld für Familien auszahlen, um ihnen den Hausbau oder Erwerb einer Eigentumswohnung zu ermöglichen. Das haben die Spitzen der Koalitionsfraktionen von CDU/CSU und SPD gestern auf ihrer Klausurtagung auf der Zugspitze beschlossen. „12 000 Euro pro Kind gibt es in zehn Jahren an staatlicher Förderung für den Erwerb von Eigenheimimmobilien“, sagte CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt. Das Baukindergeld richtet sich an geschätzt bis zu 200 000 Familien mit mittlerem Einkommen, die nicht genug Eigenkapital haben.