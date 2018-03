Großes Spektakel mit den kleinen Autos

(sts) Eine Premiere steht der Kreisstadt am übernächsten Wochenende bevor: Die Euro Touring Series (ETS) gastiert zum ersten Mal in Daun, genauer gesagt im Sporthotel Grafenwald im Stadtteil Gemünden. Ferngesteuerte Modellautos (im Maßstab 1:10, von Elektromotoren angetrieben) werden vom 2. bis 4. Februar auf einem etwa 800 Quadratmeter großen Parcours in den Tennishallen des Hotels um den Sieg in drei Klassen kämpfen. Die ETS ist weltweit unterwegs, zu jedem der sechs Rennen in Europa reisen im Durchschnitt etwa 240 „Fahrer“ aus aller Welt an.

