Gerolstein : Grüne beraten sich vor der Stichwahl

Gerolstein (red) Der Ortsverband Kylltal der Grünen lädt für Mittwoch, 5. Juni, um 19.30 Uhr zu einer Mitgliederversammlung ins Seehotel in Gerolstein ein. Auf der Tagesordnung steht unter anderem ein Rückblick auf die Kommunalwahl – insbesondere, was die neuen Stadträte in Gerolstein und Hillesheim angeht.

