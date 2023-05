Gunderath/Mayen Radeln und genießen: Erlebnistag auf dem im Elztal-Radweg

(utz/red) Nach der Fertigstellung des Elztal-Radwegs im Jahr 2021 konnte es aus terminlichen Gründen bisher nicht zu einer gemeinschaftlichen Eröffnung kommen. Am Sonntag, 21. Mai, wird es in Kooperation mit der Stadt Mayen und den beiden Verbandsgemeinden Kelberg und Vordereifel sowie in Zusammenarbeit mit den an der Wegstrecke liegenden Ortsgemeinden, den örtlichen Vereinen sowie Gewerbetreibenden eine offizielle Eröffnung geben. Der feierliche Auftakt findet um 10 Uhr am Heilbachsee in Gunderath statt.