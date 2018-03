Hessen-Reise als Lohn für Jugendförderer

Preise der Egidius-Braun-Stiftung für den SV Konz und den FSV Trier-Tarforst – Vereine auf vielen Ebenen aktiv.

Der SV Konz und der FSV Trier-Tarforst wurden neben der SpVgg Cochem auf der Ebene des Fußballverbandes Rheinland (FVR) mit dem Jugendförderpreis der DFB-Stiftung Egidius Braun geehrt.

Im Rahmen des Jugendhallenturniers des SV Konz überreichte Verbandsjugendausschussmitglied Manfred Kühne als Vertreter des FVR dem SV Konz den Jugendförderpreis. Dabei hob er hervor, dass sich die Saar-Mosel-Städter diese Anerkennung gerade aufgrund des sozialen Engagements verdient hätten. Gleichzeitig sprach Kühne eine Einladung für zwölf Jugendliche und zwei Betreuer zu einer einwöchigen Fußball-Ferien-Freizeit im Wert von einem mittleren vierstelligen Betrag aus. Diese findet in den Sommerferien an der Sportschule Grünberg in Hessen statt. Für die Konzer Jugendteams, die teilweise auch in der JSG-Saar-Mosel spielen, wurde ein spezielles Jugendförderkonzept verfasst, mit dem ein Beitrag zur ganzheitlichen Entwicklung und Bildung junger Menschen geleistet werden soll – das war ein Pfund, mit dem sie bei der Bewerbung für den Preis wuchern konnten.

Ziel des SV Konz ist es demnach, durch altersgemäße Trainingsinhalte und Betreuungsaktivitäten sowohl die sportliche als auch die persönliche Weiterentwicklung mit dem besonderen Augenmerk auf Teamfähigkeit und Sozialkompetenz zu fördern. Mit der praktischen Umsetzung sind in den Jugendmannschaften deshalb geschulte Trainer und Betreuer beauftragt, die mit ihren Trainerlizenzen die notwendigen Qualifikationen mitbringen, um den Kindern und Jugendlichen Freude und Erfolg im Training und Spiel ermöglichen und diese persönlichkeitsbildenden Attribute fördern zu können.

Diese Förderung soll auch durch die Kooperation des Vereins mit der Grundschule St. Johann unterstützt werden. Großen Wert legt man beim SVK auch auf die Vernetzung der Jugendteams untereinander, indem sich ältere Jugendliche auch als Betreuer in den Kindermannschaften und darüber hinaus bei den Jugendturnieren und Fußball-Ferien-Freizeiten einbringen.

Die Preisübergabe beim FSV Trier-Tarforst nahm wiederum Helmut Hohl, stellvertretender Vorsitzender des Verbandsjugendausschusses, im Rahmen des Neujahrsempfangs des Vereins vor. „Tolle und engagierte Jugendarbeit muss belohnt werden“, brachte es Hohl auf den Punkt.

Auch der FSV darf eine Gruppe für eine Woche lang nach Hessen entsenden. Ähnlich wie den Konzern attestierte die Egidius-Braun-Stiftung auch dem Verein aus dem Trierer Höhenstadtteil nachhaltiges Wirken bei der Integration von (jungen) Flüchtlingen. Ansonsten war es eine breite Palette von Aktivitäten, die für den FSV sprach, wie etwa neben der umfangreichen Jugendarbeit mit qualifizierten Trainern regelmäßige Fortbildungen mit den Jugendtrainern, Fußballferiencamps und große Turniere, darunter Mini-Europa- und -Weltmeisterschaften.

FOTO: FSV Tarforst