Heute Abend bebt der Bunker

(aheu) Beim „Bunker bebt“-Festival im Trierer Exhaus, das bei der 23. Auflage in diesem Jahr aus Brandschutzgründen in drei Termine geteilt wurde, treten am heutigen Freitag fünf Bands auf: Attilas BluesDaggers (Blues/Rock), Anderland (Electro), Krach Capella Nigra (Polka-Chanson), Ivan Ivanovich & The Kreml Krauts (Polka-Punk) sowie die Gruppe Wir Machen’s nur fürs Geld (Rock’n’Roll). Los geht’s im Balkensaal um 19.30 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr. Der Abend ist bereits der dritte Teil des Festivals, bei dem insgesamt 17 Bands mitmachen.