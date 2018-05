High-Tech in neuen Räumen – Brillen Müller präsentiert Optik und Akustik in neuer Dimension

Es war die mit Abstand größte Investition in der nun 45-jährigen Unternehmensgeschichte - nach achtmonatigem Umbau präsentierten die vier Geschäftsführer Heike, Alfred, Frank und Sven Winkler Kunden und geladenen Gästen nun stolz die erweiterten Geschäftsräume von Brillen Müller in Wittlich. „Die Handwerker haben tolle Arbeit geleistet“, lobte Heike Winkler stellvertretend für ihre Familie die Ausführung des um 100 Quadratmeter vergrößerten Geschäfts. „Wir stoßen in eine neue Dimension vor“, sagte auch Unternehmensgründer Alfred Winkler.

Das Gebäude in der Wittlicher Burgstraße, seit 1974 Stammsitz des Unternehmens mit 20 Mitarbeitern, erstrahlt von außen und innen in neuem Glanz. Die Gesamtplanung hatte das Wittlicher Architekturbüro Russell-Koglin, für die Innenarchitektur zeichnete die auf Ladenbau von Optikern spezialisierte Heikaus Gruppe verantwortlich - der eine herausragende Symbiose von moderner, innovativer Form und der Funktion hochmoderner Technologie in den Akustik- und Augenprüf-Messräumen gelungen ist.

„Eine solche Ausstattung finden sie in Deutschland, wenn nicht Europa außerhalb von Universitäten nur ganz selten, das ist einzigartig in Sachen Optometrie. Es sind aber nicht nur die Gerätschaften, sondern vor allem die bestens ausgebildete Manpower, die Brillen Müller so besonders macht“, lobte Joachim Köhler, der viele Jahrzehnte als Professor für Augenoptik, Optometrie, aber auch Marketing an der Technischen Fachhochschule Berlin gelehrt hatte. „Wer so viel in die weltweite Aus- und Fortbildung seiner Mitarbeiter investiert, belegt seine absolute Qualität. Und um solche Experten und Ausstattung zu finden, müssen sie sonst schon richtig weit fahren. Brillen Müller ist daher eine echte Hausnummer“, sagte Köhler.

Besonders stolz war Heike Winkler, dass trotz der intensiven Generalsanierung das Geschäft nur einen Tag schließen musste. „Die Heikaus Gruppe hatte sehr interessante Ideen, die individuell auf unsere Bedürfnisse umgesetzt wurden. Da traf von beiden Seiten große Erfahrung zusammen“, sagte Alfred Winkler. „Der hohe Anspruch von Familie Winkler und ihr Perfektionismus kommen in den neuen Räumlichkeiten und speziell beim Blick auf die neue Technik ganz klar zum Ausdruck. Das sind High-End-Geräte der Spitzenklasse“, lobte Wittlichs Bürgermeister Joachim Rodenkirch: „Solche Innovationen und Investitionen zeichnen eben nur Familienunternehmen aus.“

Bei Brillen Müller liegt der Fokus auf beiden Säulen des Geschäfts: Optik und Akustik. „Wir ermitteln mit unseren hochmodernen Geräten erst einmal den Seh- und Hörstatus unserer Kunden. Unsere Angebotspalette haben wir durch den Bereich Optometrie jetzt intensiv erweitert“, betont Alfred Winkler. Damit können Auffälligkeiten frühzeitig erkannt werden, zum Beispiel durch eine Augen-Innendruckmessung, das Screening des Gesichtsfelds sowie des hinteren Augenabschnitts. „Entscheidend ist dann aber, dass unsere auf diesem Feld speziell qualifizierten Experten aus dieser Analyse die richtigen Schlüsse ziehen“, betont Alfred Winkler.

Ganz neue technische Möglichkeiten bietet Brillen Müller auch im Bereich Akustik - vor allem mit der Soundbar. Dort können Kopfhörer und Gehörschutz ausprobiert werden, die Simulation erfolgt in unterschiedlichen Situationen, so dass am Ende genau die richtige Wahl steht. Zudem kann dort auch simuliert werden, wie sich Musik mit den Jahren auf das Gehör auswirkt. Mit einem neuen Klangkopf sowie 3D-Technologie wurde auch der Bereich Hörgeräte aufgewertet und deutlich auf die Kundenbedürfnisse hin zugeschnitten. Durch 3D-Drucktechnologie können die Individuell designten Ohrpass-Stücke auch sofort produziert werden. Die Augenprüf- und Akustikmessräume sind allesamt komplett neu gestaltet und in das neue Farb- und Formenkonzept integriert worden.

Alle Kunden können sich nun von den neuen Räumen, den neuen Analyseverfahren, speziell aber auch den bis 15. Mai gültigen Eröffnungsangeboten aus den Bereichen Optik und Akustik ein Bild machen.

