später lesen wetter Hochwasser an Mosel, Saar und Sauer überflutet immer mehr Straßen FOTO: Harald Tittel / dpa FOTO: Harald Tittel / dpa Teilen

Twittern

Teilen



(sim/dpa) Es regnet und regnet, überall in der Region treten Flüsse über die Ufer. Wiesen und erste Straßen sind überflutet, wie unser Bild aus der Gemeinde Ürzig im Kreis Bernkastel-Wittlich zeigt. Ufernahe Parkplätze in Bernkastel-Kues sind nach Polizeiangaben bereits gesperrt, ebenso wie Teile der Bundesstraße 53. „Wir haben jetzt bereits 1,50 Meter Wasser im Keller stehen“, hieß es von der Tourist-Information in Kröv. Experten rechnen mit weiter steigenden Pegelständen an Mosel, Saar und Sauer. In Trier wird laut Holger Kugel vom Hochwassermeldezentrum Mosel die kritische Marke von acht Metern überschritten. Die Schifffahrt auf der Mosel ist eingestellt worden.⇥Foto: dpa