Hochwasser geht ab Donnerstag zurück

Auf der Mosel dürfen seit Montagmorgen wieder Schiffe fahren, wie das Hochwassermeldezentrum in Trier bekanntgab. Die Mosel bei Trier hatte einen Stand von 6,80 Metern. Er liegt normalerweise bei etwa 3,25 Metern. Die Schifffahrt war am Samstag ausgesetzt worden, als der Wasserstand nach starken Regenfällen sieben Meter erreicht hatte. Am Sonntag wurde ein Stand von 7,50 Metern erreicht. Gesperrt ist die Mosel für die Schifffahrt von 6,95 Metern an. Das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Trier kontrollierte am Montagmorgen die Schleusenanlagen, um sie dann wieder für den Betrieb freizugeben. Bis zur Wochenmitte stagniert die Mosel aufgrund von Tauwetter unter anderem im Hunsrück auf hohem Niveau. Erst danach rechnet das Hochwassermeldezentrum in Trier mit fallenden Wasserständen.