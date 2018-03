später lesen Luxemburg Höchstes Gericht schützt Informanten in Luxemburg Teilen

Das höchste Gericht Luxemburgs hat die Verurteilung des wichtigsten Informanten in der sogenannten Luxleaks-Affäre aufgehoben. Die Revisionskammer ordnete am Donnerstag eine neue Verhandlung vor dem Berufungsgericht des Großherzogtums an. Der Widerspruch des 30 Jahre alten Angeklagten gegen seine Verurteilung zu sechs Monaten Haft auf Bewährung und 1500 Euro Geldbuße wegen Diebstahls sei berechtigt.