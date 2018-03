später lesen Köln Hörbuchpreis für Tscheplanowa und Fröhlich FOTO: Georg Wendt / dpa FOTO: Georg Wendt / dpa Teilen

(KNA) Die Schauspielerin Valery Tscheplanowa (37) und der Synchronsprecher Andreas Fröhlich (52) erhalten den Deutschen Hörbuchpreis 2018 als beste Interpreten. Die Auszeichnung ist in jeder Kategorie mit 3333 Euro dotiert, wie der Verein Deutscher Hörbuchpreis am Donnerstag in Köln mitteilte.