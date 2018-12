später lesen 2:0-Sieg in Dresden Holstein Kiel setzt Höhenflug fort FOTO: dpa / Daniel Schäfer FOTO: dpa / Daniel Schäfer Teilen

Holstein Kiel hat seinen Höhenflug in der 2. Bundesliga fortgesetzt. Die Mannschaft von Trainer Tim Walter siegte bei Dynamo Dresden mit 2:0 (2:0) und pirschte sich durch den dritten Dreier in Serie ganz dicht an den Relegationsplatz heran.