Horrorhaus: Paar in Kalifornien hält 13 Kinder gefangen

(dpa) Was sich in diesem Haus abgespielt hat, müssen Szenen gewesen sein wie aus einem Horrorfilm. 13 Geschwister, Kinder und junge Erwachsene, sind dort von ihren Eltern gefangen gehalten worden. Einige hatten kaum zu essen oder zu trinken. Manche von ihnen wurden ans Bett gekettet. Das Martyrium in Kalifornien endete erst, als eines der Kinder im Haus ein Mobiltelefon fand – und fliehen konnte. Am Sonntag gelang es einer 17-Jährigen, die Polizei um Hilfe zu rufen. Mit ihren zwölf Geschwistern werde sie gefangen gehalten, und zwar von den eigenen Eltern. Den Beamten bieten sich erschütternde Bilder. Sie finden 13 Menschen vor, im Alter zwischen zwei und 29 Jahren. Sechs von ihnen sind Kinder, sieben sind junge Erwachsene. In den Berichten wird ihre Umgebung als dunkel beschrieben, faulig habe es gerochen. Einige der Geschwister seien mit Ketten und Vorhängeschlössern an ihre Betten gefesselt gewesen. Unterernährt seien die 13 gewesen, und sehr schmutzig.