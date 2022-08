Benefizlauf : 12.000 Euro, aber Sorgen um die Zukunft

Die Organisatoren des Hospizlaufs übergaben symbolisch 12.000 Euro, die beim 19. Hospizlauf, der zum dritten Mal nur dezentral und virtuell stattfand, an die Vorsitzende des Trierer Hospizvereins Ruth Krell (5. v.l.). Foto: Holger Teusch

Trier Auch zum dritten Mal in Folge dezentral durchgeführt kam beim Hospizlauf 2022 eine fünfstellige Spendensumme zusammen. 2023 soll es beim größten Benefizlauf der Region endlich wieder auf die 200 Kilometer entlang der Mosel von Koblenz nach Trier gehen. Dafür sind aber noch engagierte Mitstreiter nötig.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Holger Teusch

(teu) „wir haben etwas verlernt zu laufen und laufen zu lassen“, sagt Willi Zender vom Hospizlauf-Organisationsteam. Die Sorgen um die Zukunft des größten (und mit rund 200 Kilometern längsten) Benefizlaufs in der Region überschatteten am Donnerstagabend etwas die guten Nachrichten, die die Hospizlauf-Macher am Trierer Hospizlauf überbrachten. Auch 2022 kam bei der zum dritten Mal in Folge dezentral und virtuell durchgeführten Aktion eine fünfstellige Spendensumme zugunsten der Hospizarbeit zusammen. 12.000 Euro konnten symbolisch an die Vorsitzende des Trierer Hospizvereins Ruth Krell übergeben werden.

Geld, das dringend gebraucht wird, wie Krell und die Leiterin des stationären Hospiz' Margit Keller betonten. So waren in den vergangenen beiden Jahren zahlreiche Modernisierungsarbeiten am 2006 eröffneten Hospizhaus in der Trierer Ostallee nötig. Margit Keller nennt die eigene Küche als Beispiel für etwas, was ohne die Spenden der Hospizläufer nicht möglich wäre. „Wir können jedem Gast ein eigenes Essen anbieten“, erzählt sie. Das sei ihres Wissens einmalig in Rheinland-Pfalz. In der Regel werde die Verpflegung aus Großküchen geliefert statt frisch zubereitet.

Krell betonte die Bedeutung der ambulanten Hospizarbeit. Acht Betten stehen im Trierer Hospizhaus zur Verfügung. Insgesamt rund 90 Menschen werden von Trier und Wittlich aus aber ambulant in ihrer letzten Lebensphase begleitet. „Wir müssen in Zukunft auch in die personelle Ausstattung investieren“, weiß die Hospizvereins-Vorsitzende.

Die Hospizlauf-Organisatoren wollen auch weiterhin dafür sorgen, mit dem beim Lauf zusammenkommenden Spendengeldern einen Teil dazu beizutragen. 2023 soll der Hospizlauf am zweiten Juli-Wochenende wie gewohnt innerhalb von 24 Stunden entlang der Mosel zwischen Koblenz und Trier durchgeführt werden. Um Spenden für die Hospizarbeit in der Region zu sammeln und als große Zusammenkunft der Laufbewegung.

Die Pandemie und der Zahn der Zeit haben aber neue Probleme geschaffen. „Wir müssen ein ganz neues Helferteam aufbauen“, sagte Ralf Haas. Das ist Corona geschuldet, aber auch einfach der Zeit. „Wir haben bald den 20. Lauf und sind alle auch 20 Jahre älter geworden“, verdeutlichte es Willi Zender. Dabei fehle es grundsätzlich nicht an der Bereitschaft sich zu engagieren, weiß Haas. „Wir haben ganz viele, die sagen, sie wollen eine Station an der Strecke übernehmen“, erzählte Haas. Aber der Ablauf (unter anderem die Verteilung von Getränken und Verpflegung für die Läufer) erfordere es, dass man feste Teams habe, die sich beim Aufbau der Verpflegungsstationen entlang der Strecke abwechselten. Menschen, die eine komplette 24-Stunden-Aktion miterleben und gestalten wollen, sind also gesucht.

Zum Jubiläum soll der Hospizlauf außerdem auf drei Tage erweitert werden. Kern bleibt der 24-Stunden-Lauf entlang der Mosel, aber am kompletten Wochenende von Freitag bis Sonntag kann auch dezentral teilgenommen werden. Das sei die Erfahrung aus der Pandemie, dass es auch Viele gebe, die nicht laufen, sondern wandern oder Rad fahren wollen, erklärt Haas. Diese binde man so besser ein.

Wie wichtig der reale Hospizlauf mit der Ankunft am Hospizhaus ist, verdeutlichte Ruth Krell mit ihren Erfahrungen: Erst einmal, um den Hospizgedanken weiter in die Bevölkerung zu tragen, aber auch für die Gäste im Hospizhaus. Vor einigen Jahren habe sie einen jungen Mann im Rollstuhl die letzten Meter in der großen Laufgruppe mit geschoben. „Der hat gesagt: Jetzt laufe ich das erste und letzte Mal im Leben mit.“