Hunderte Männer nach Cybersex erpresst

Für mehrere Dutzend Männer aus dem Raum Aachen hat Sex übers Internet böse Folgen: Ein Erpresser forderte Hunderte Euro, ansonsten würden Bilder oder ein mitgeschnittenes Video in sozialen Netzwerken oder auf Videoplattformen landen. Wenn Erpressungsopfer nicht zahlten, seien ihre Aufnahmen auf Pornoseiten erschienen, teilweise verlinkt mit dem Facebook-Profil der Männer. Die männlichen Opfer zwischen 18 und 45 Jahren würden über soziale Netzwerke und Plattformen zufällig ausgewählt und kontaktiert. Nach einer ersten Unterhaltung komme es zum Videochat, bei dem die Gesprächspartnerin schon halb-nackt vor dem Computer sitze. Sie fordere dann das Opfer auf, sich auszuziehen und sexuelle Handlungen an sich vorzunehmen. Später verlange ein Erpresser die Zahlung auf ein Konto an der Elfenbeinküste. Nachdem die Erpresser-Masche bundesweit bekannt geworden war, gebe es jetzt vermehrt Opfer im Raum Aachen. Die Internet-Anschlüsse seien in den USA registriert, so die Polizei.

(dpa)