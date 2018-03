Hunderte trauern um totes Mädchen

Der mutmaßliche Messerstecher schweigt zur Tat in Kandel weiterhin beharrlich.

(dpa) Bei einem Trauergottesdienst in Kandel haben am Donnerstag mehrere Hundert Menschen Abschied von der Ende Dezember getöteten 15-Jährigen genommen. Neben dem Altar in der voll besetzten St. Georgskirche erinnerte ein überlebensgroßes Porträtfoto an das Mädchen, das am 27. Dezember in einem Drogeriemarkt mit einem Messer tödlich verletzt worden war. Als dringend tatverdächtig gilt der Ex-Freund der 15-Jährigen, ein Flüchtling aus Afghanistan.

Man könne jemanden, der einen anderen getötet habe, nicht damit entschuldigen, dass er aus einem anderen Land komme, sagte Pfarrer Arne Dembek in seiner Predigt. Umgekehrt könne man aber auch nicht sagen, dass alle, die von dort kommen, Verbrecher seien. Wer das sage, mache es sich und dem Täter zu leicht. „Denn auch der kann sich hinter diesen Vorurteilen verstecken, kann seine eigene Schuld abschieben“, sagte der Pfarrer. Zu den Besuchern zählten neben Freunden und Verwandten auch Vertreter aller Fraktionen im rheinland-pfälzischen Landtag.

Unterdessen hat sich der mutmaßliche Täter den Behörden gegenüber bislang nicht zu dem Messerangriff geäußert. Er mache weiterhin von seinem Schweigerecht Gebrauch, sagte Ulrike Wilke, stellvertretende Abteilungsleiterin der Strafrechtsabteilung im rheinland-pfälzischen Justizministerium, am Donnerstag in Mainz.

Der nach eigenen Angaben 15 Jahre alte Jugendliche ist laut Wilke „dringend tatverdächtig“. Das deutsche Mädchen hatte sich am 4. Dezember von dem afghanischen Flüchtling getrennt. Der Tatverdächtige sitzt in einer Jugendstrafanstalt.

Nach der Tat durchsuchten Polizisten den Wohnraum des Beschuldigten in einer betreuten Wohngruppe in Neustadt an der Weinstraße. Dabei wurden laut Wilke unter anderem zwei Mobiltelefone sichergestellt. „Die aufgefundenen Beweismittel werden aktuell gesichtet.“ Daneben würden Zeugen vernommen. Ferner gebe es kriminaltechnische Untersuchungen.