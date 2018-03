Er wirkt frisch und ausgeruht. Dabei hat er nur drei Stunden geschlafen. Bis 1 Uhr stand, besser saß, Martin Geisen vor der Kamera in den „SR-Talks“ des Saarländischen Rundfunks. Denn er ist für seine Nebenrolle im Film „Just drifting along“ für den Max-Ophüls-Preis nominiert in den Kategorien „Bester Spielfilm“ und „Bester Schauspielnachwuchs Nebenrolle“. „Das ist der Knüller, was gerade passiert!“

Und irgendwie auch ein Traum, der sich durch das gesamte Leben des 30-Jährigen zieht. „Ich habe von Kind an auf der Bühne gestanden“, sagt der in Daun geborene Schauspieler, der seit dieser Spielzeit zurück in der Heimat ist – er hat ein festes Engagement am Theater Trier bis 2019. „Das war ganz normal für mich.“

Begonnen hat alles mit etwa fünf Jahren als Sänger im Kinderchor in Neunkirchen. Musik und Auftritte, das kombiniert Geisen als Musiker – er spielt Klavier und Gitarre. Und er spielte in der Heavy-Hardrock’n’Roll-Band Burning Maja. „Wir haben sogar 2014 ein Album herausgebracht“: „Rock’n’Roll City“. Und er organisiert das Detze-Festival für Heavy-Metal-Musik bei Daun.

Der Knüller ist die Nominierung auch deshalb, weil für Geisen alles gerade prima passt. Sein aktuelles Bühnenstück „Patricks Trick“ im Theater Trier (der TV berichtete) kommt super an beim Publikum. Und deshalb steht er auch etwas unter Strom, steht doch gleich die nächste Aufführung an. Noch ist etwas Zeit für eine Tasse Kaffee, ein Glas Sprudel und ein kurzes Interview im Café am Viehmarktplatz.

Auch die Jahreszeit könnte besser nicht sein, ist der Boverather doch ein ausgemachter Karnevalsjeck. 1998 – da war er gerade einmal elf Jahre alt – stand Geisen zum ersten Mal in der Bütt für die Dauner Narrenzunft. „Seit letztem Jahr bin ich Sitzungspräsident und somit für die Moderation und Planung der Dauner Kappensitzung mit rund 450 Besuchern im Forum zuständig.“

Auch wenn Geisen sagt: „Ich wollte immer auf der Bühne stehen.“ Nach dem Abitur habe er gedacht: „Ich mache etwas Bodenständiges“ und studierte Geografie und Politik in Gießen. „Ich habe mich auf das südliche Afrika spezialisiert und meine Bachelor-Arbeit über erneuerbare Energien in Namibia geschrieben.“ Ein Thema, das ihn noch heute interessiere. Aber nur noch am Rande.

Geisen hat seinen Traum, auf der Bühne zu stehen, verwirklicht. „Nach Schauspielworkshops bin ich in Hamburg hängengeblieben“, sagt er. „Ich wollte es versucht haben. Ich dachte, wenn ich es jetzt nicht angehe, werde ich mich ewig darüber ärgern.“ Dennoch schrieb er während des Studiums an der Schule für Schauspiel Hamburg seine Abschlussarbeit in Geografhie. Sein erstes festes Engagement hatte Geisen am Westfälischen Landestheater in Castrop-Rauxel. Er arbeite auch für Film und Fernsehen, ist im Sommer in einem ARD-Krimi sowie in der Serie „Alarm für Cobra“ zu sehen. 2017 war Geisen für den Bernd-Burgemeister-Preis auf dem Filmfest München für „Verräter – Tod am Meer“ nominiert. Nun also der Max-Ophüls-Preis.

„Ich freue mich wahnsinnig über die Nominierung“, sagt Geisen. Die Atmosphäre beim Filmfestival in Saarbrücken sei aufregend. „Da stehen Leute vor dem Kino, die Fotos von mir ausgedruckt haben und Autogramme wollen“, sagt Geisen. Und mit einem Grinsen: „Ich habe noch nicht einmal eine Visitenkarte.“

Und noch etwas sei auffällig: „Ich wurde in Saarbrücken oft auf das Theater Trier angesprochen, das ist allen ein Begriff.“ Es sei außergewöhnlich, dass das Ensemble so oft gewechselt wird.

Trotz aller Aufmerksamkeit, Geisen ist auch Realist: „Wir sind Außenseiter, der einzige Film ohne Budget im Wettbewerb.“ Regisseur, die Schauspieler – vier Frauen und vier Männer – sowie der Kameramann hätten ehrenamtlich gearbeitet. Und doch knüpft er eine Hoffnung an die Nominierung: „Das könnte meine Eintrittskarte für die Filmwelt sein.“

⇥Mechthild Schneiders