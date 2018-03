Igel auf Diät

Tel Aviv (dpa) Igel Sherman (Foto: dpa) hatte ein Problem: Er war einfach zu dick. Sherman lebt in Israel. Dort fraß er viel Futter, das Menschen für Katzen nach draußen gestellt hatten. Sherman wurde so dick, dass er kaum noch laufen konnte. Und auch das Einrollen klappte nicht gut. Sherman wurde eingefangen und in einen Zoo gebracht. Dort bekommt er nun gesundes Futter, zum Beispiel Gemüse, Obst und Fleisch. Außerdem legen die Pfleger das Futter so, dass Sherman laufen muss, um es zu bekommen. Sherman hat schon abgenommen. Aber es reicht noch nicht, um ihn wieder freizulassen. Im Zoo hofft man, dass er im Sommer so weit ist.

