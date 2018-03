Im Talkessel sicher noch heißer

Stadtentwicklung

Zum Bericht „Trier – die heißeste Stadt Deutschlands“ (TV-Silvesterausgabe) und zu Berichten über den Flächennutzungsplan:

Am heißesten war es laut Bericht am 22. Juni 2017, gemessen auf dem Petrisberg. So kann man davon ausgehen, dass es im Talkessel, also in Triers Innenstadt, noch heißer gewesen sein dürfte. Allein angesichts dieser Tatsache frage ich mich: Kann sich die heißeste Stadt Deutschlands die Bebauung von Waldgebieten und Frischluftschneisen leisten? Wie kam es zum Beschluss einer Bebauung des Gebiets Brubacher Hof, das nachweislich als Frischluftentstehungsgebiet für Trier dient? Käme es zur Bebauung, würde unwiderruflich wertvolles angrenzendes Wald- und Naturschutzgebiet vernichtet.

Außerdem steht inzwischen außer Frage, dass Trier den für die Zukunft angestrebten Wohnraum im geplanten Umfang gar nicht benötigen wird. Wem dient also das Ganze? Ein Umdenken der Verantwortlichen, wäre dringend nötig, damit Trier zur „heißesten (im Sinne von Lebensqualität) Stadt“ werden könnte.