Der Januar-Stammtisch des Imkervereins Traben-Trarbach findet am Donnerstag, 11. Januar, 20 Uhr, im Café Wichtig in der Brückenstraße 32 (direkt am Brückenkopf) statt. Es gibt Informationen vom Imkerverband und aus dem Verein. Die Verantwortlichen stellen außerdem die Planungen für das Vereinsjahr 2018 vor und lassen das Jahr 2017 Revue passieren.