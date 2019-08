Blaulicht : Suchaktion: 47-Jähriger aus Manderscheid vermisst

Manderscheid Ein 47-jähriger Mann aus Manderscheid (Kreis Bernkastel-Witlich) wird seit Samstag vermisst. Eine Suchaktion von Feuerwehren und Polizei war bislang erfolglos.

Der Mann befinde sich laut Polizei höchstwahrscheinlich in einer hilflosen Lage. Letztmalig sei er am Samstag gegen 17:30 Uhr in Niedermanderscheid im Bereich der Burgen gesehen worden.