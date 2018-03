später lesen Mexiko-Stadt Jahrtausendealte Grabstätte in Mexiko entdeckt FOTO: Inah / dpa FOTO: Inah / dpa Teilen

Twittern

Teilen



Im Süden der Millionenmetropole Mexiko-Stadt haben Archäologen eine etwa 2400 Jahre alte Grabstätte entdeckt (Foto: dpa). Die Forscher legten im Stadtteil Tlalpan zehn Skelette in etwa eineinhalb Metern Tiefe frei, wie das Nationale Institut für Anthropologie und Geschichte (Inah) am Montag mitteilte. Es war das erste Mal, dass Archäologen so viele Skelette aus der präklassischen Phase im Großraum Mexiko-Stadt gefunden haben.