„Wenn Happy und Birthday getrennte Wege gehen“ heißt das Programm von Johannes Flöck, mit dem er am Samstag, 13. Januar, um 20.30 Uhr in der Alten Schule in Zell-Merl auftritt. Es ist der lustigste Extrakt aus sechs erfolgreichen Bühnenprogrammen aus 15 Jahren. Das Publikum erwartet ein quietsch-fiedeler Abend voller neuer Erkenntnisse.