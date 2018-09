später lesen Fest Johannisfest mit viel Musik und Krönung FOTO: Trierischer Volksfreund / Werner Mertes FOTO: Trierischer Volksfreund / Werner Mertes Teilen

(red) In Minheim wird von Samstag, 23. Juni, bis Sonntag, 24. Juni, das traditionelle Johannisfest auf dem Festplatz am Bürgerhaus gefeiert. Höhepunkt am Samstagabend ist die Krönung der neuen Minheimer Weinhoheiten.