Jugend-Basketball: Bundesligateam tritt in Bitburg an

(mfr) Hochklassigen Jugend-Basketball gibt’s am Sonntag in Bitburg zu sehen: Dort trifft die Spielgemeinschaft Royals Südwest aus Saarlouis, Trier und Bitburg in der Damen-Nachwuchsbundesliga (WNBL) auf die BSG Baskets Ludwigsburg (12 Uhr/Realschule plus Bitburg, Talweg 7). Nachdem die rheinland-pfälzisch-saarländische Spielgemeinschaft ihre bisherigen vier Heimspiele in Saarlouis ausgetragen hat, ist das Duell gegen den Tabellenletzten aus Schwaben nun das erste außerhalb des Saarlands. „Wir freuen uns sehr auf das Spiel in Bitburg und rechnen mit über 100 Zuschauern“, betont Udo Roller, Spieltagsorganisator des TV Bitburg.