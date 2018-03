später lesen Wittlich Jugendwehr sammelt Bäume Teilen

Twittern

Teilen



Die Jugendfeuerwehr Neuerburg/Dorf sammelt in den Stadtteilen Neuerburg und Dorf Weihnachtsbäume ein. Die Abholung des Nadelbaumes oder das, was noch davon übrig ist, erfolgt am Samstag, 20. Januar, ab 9 Uhr. Der Baum sollte gut sichtbar und abgeschmückt am Straßenrand liegen.