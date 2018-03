Der Junge Chor Marienburg stellt sein neues ökumenisches Chorprojekt am 14. Januar um 11.30 Uhr im Gottesdienst auf der Marienburg vor. Das 18. Projekt mit dem Titel „Shades Of Mary/M.“ besingt die Schattierungen der Maria aus Magdala. Auch das Abendlob mit Gesängen aus Taizé am Freitag, 12. Januar, 22 Uhr, wird vom Jungen Chor mitgestaltet. Die Auftritte sind unter anderem am 15. April, 17 Uhr, in der Kirche in Zell-Kaimt, am 21. April um 18 Uhr, in der Stephanskirche in Simmern, am 22. April, 17 Uhr, in Cochem, St. Martin.