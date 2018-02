später lesen Olympische Winterspiele in Pyeongchang Kanadier Kingsbury Buckelpisten-Olympiasieger FOTO: rtr, mjb FOTO: rtr, mjb Teilen

Topfavorit Mikael Kingsbury aus Kanada hat in Pyeongchang bei den Ski-Freestylern die Goldmedaille auf der Buckelpiste gewonnen und ist damit in die Fußstapfen seines zuvor zweimal in Folge siegreichen Landsmannes Alexandre Bilodeau getreten.