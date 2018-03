Karl Marx im Volksfreund-Shop!

Der Volksfreund-Shop ist Ihr neuer Online-Marktplatz für regionale Produkte: Entdecken auch Sie unter www.volksfreund-shop.de tolle Artikel regionaler Hersteller in den Kategorien Edition-Volksfreund, Wein & Genuss, Geschenkideen, Sicherheit & Technik, Kunst, Bücher und Gesundheit.

Im Karl-Marx-Jubiläumsjahr aus Anlass seines 200. Geburtstages bieten wir Ihnen natürlich auch Produkte rund um Triers berühmtesten Sohn an, wie zum Beispiel eine Sondermünze aus Silber zum Preis von 99 Euro und eine Sondermünze aus Bronze im Wert von 79 Euro. Die Münze wird jeweils im passenden Etui gesendet.

„Wie der Wein Karl Marx zum Kommunisten machte - Ein Philosoph als Streiter für die Moselwinzer“ heißt das Buch von Jens Baumeister, das einen neutralen Blick auf den großen Trierer wirft, dessen Jugendzeit beleuchtet und seinen ersten Kontakt mit sozialen Ungerechtigkeiten darstellt. Darüber hinaus wird Trierer und moselländische Wein- und Wirtschaftsgeschichte auf 220 Seiten, mit zahlreichen s/w-Abbildungen, allgemein verständlich erläutert.

Seine Frau Jenny steht im Mittelpunkt des Buches „Jenny Marx – Ihr Leben mit Karl Marx“:

Als geborene Jenny von Westphalen heiratete sie nicht nur den bürgerlichen Karl Marx entgegen den gesellschaftlichen Konventionen des 19. Jahrhunderts, sondern sie unterstützte auch aus Überzeugung ein Leben lang seine revolutionären Aktivitäten. Jenny Marx‘ Alltag wurde von Widrigkeiten überschattet. Jahrzehntelang war ihr Leben von materieller Not geprägt – und Familienfreund Friedrich Engels rettete sie nicht nur einmal aus finanzieller Bedrängnis. Schlimmste Schicksalsschläge wie den Tod von vier ihrer sieben Kinder überwand sie nur dank der großen Liebe zu ihrem Mann – und für ihn war sie, wie auf ihrem Grabstein steht, „the beloved wife of Karl Marx“.

Mit Hilfe von Auszügen aus zeitgenössischen Quellen überlässt die Autorin Marlene Ambrosi in weiten Passagen der 480 Seiten Jenny und Karl Marx die Gesprächsführung und erzeugt dadurch das authentische Lebensbild eines außergewöhnlichen Lebens.

