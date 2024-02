Karneval 2024 Bis zu 10.000 Euro Strafe: Worauf Sie bei Kostümen unbedingt achten sollten

Wer erinnert sich noch an Prinz Harrys Kostümskandal 2005, als er sich als Nazi inklusive Hakenkreuzbinde verkleidete? Dass bestimmte Symbole in Deutschland verboten sind, sollte hinreichend bekannt sein. Manche Scherzkekse glauben aber, an Karneval über die Stränge schlagen zu dürfen, und verwenden solche Zeichen trotzdem.