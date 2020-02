Karneval : Schneller in Paris als in Bernkastel-Kues

Schneller in Paris als in Bernkastel-Kues

Longkamp 250 Jecken feiern mit dem KV Longkamp-Kommen Karneval. Ein wichtiges Thema für die Narren: die B 50 neu.

„Ein Superabend mit tollen Beiträgen! Wir waren voll Freude dabei!“, so die Resonanz eines Zuschauers. Besonders die B 50 neu wurde oft thematisiert. Der Protokoller ist der Meinung, jetzt sei man schneller in Paris zum Frühstücken als in Bernkastel-Kues. Und Werner Paulus sagt in einem seiner beiden gereimten Büttenreden: „Uch die meiste Leit aus dem ach so scheene Museltal tun die Brick nit vertrieße, sein se doch in zehn Minute uf em Berg und kinne die scheen Hunsrücker Landschaft genieße.“